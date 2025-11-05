Поезда на участке Минск — Гомель будут следовать по измененному маршруту и расписанию 5.11.2025, 12:25

1,000

Названа причина корректировок графика.

Поезда на участке Минск — Гомель 12 и 13 ноября будут следовать по измененному маршруту и расписанию. Некоторые рейсы отменят, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Причина корректировок графика — плановый ремонт железнодорожного моста на перегоне Пуховичи — Талька.

Изменения затронут поезда межрегиональных и региональных линий на участке Минск — Гомель.

«12 ноября 2025 года поезда бизнес-класса №№ 708/707, 748/715, 716/739, 758/757, 755/752 Минск — Гомель, № 874/876, 876/875 Минск — Мозырь, а также поезд № 742/741 Минск — Могилев отменяются», — рассказали в БелЖД.

12 ноября 2025 года назначены поезда:

между Минском и Гомелем — № 642/641 Минск — Гомель — Минск, № 621 Гомель — Калинковичи — Минск, которые будут следовать маршрутом через станции Жлобин, Могилев-1, Орша-Центральная;

между Минском и Могилевом — № 744/745 Могилев — Минск — Могилев будет курсировать измененным маршрутом через станцию Орша-Центральная.

Кроме того, 12 ноября поезда № 876/875 и № 874/873 Мозырь — Минск — Мозырь будут следовать в сообщении Мозырь — Осиповичи — Мозырь.

На участке Гомель — Осиповичи на эту же дату назначены поезда №№ 885/886, 883/884, 881/882, 887/888 в сообщении Гомель — Осиповичи — Гомель.

«12−13 ноября 2025 года на участке Минск — Осиповичи поезда региональных линий экономкласса будут следовать измененным расписанием и маршрутом. Перевозка пассажиров отдельных поездов региональных линий экономкласса между станциями Талька и Пуховичи будет осуществляться автотранспортом по железнодорожным проездным документам», — рассказали в БелЖД.

