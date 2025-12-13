закрыть
13 декабря 2025, суббота
Axios: США предлагают Украине гарантии безопасности на основе 5-й статьи НАТО

  13.12.2025, 10:26
Гарантии будут одобрены Конгрессом и иметь обязательную юридическую силу.

Спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся в понедельник в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Германии, Франции и Великобритании, чтобы достичь соглашения по американскому плану мирного урегулирования в Украине. Как пишет Axios, ссылаясь на информацию от представителей Белого дома, при этом США готовы предоставить Украине гарантии безопасности в обмен на уступку территорий.

Основным камнем преткновения являются территориальные уступки, на которые США просят пойти Киев. В то же время сейчас американская сторона считает, что все остальные вопросы близки к разрешению, и что Зеленский, возможно, предложил путь решения территориальных вопросов.

«Представитель Белого дома отметил, что Зеленский в своих публичных заявлениях в четверг предположил, что Украина могла бы провести референдум по мирному соглашению, включающему уступку территории. По словам чиновника, США рассматривают это как прогресс», - пишет Axios.

Чиновники Белого дома также сообщили, что переговоры о гарантиях безопасности, которые Украина получит от США и Европы, значительно продвинулись.

Так, один из чиновников рассказал, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии на основе статьи 5 НАТО, которые будут одобрены Конгрессом и иметь обязательную юридическую силу.

«Мы хотим предоставить украинцам гарантии безопасности, которые, с одной стороны, не будут пустым чеком, а с другой — будут достаточно сильными. Мы готовы направить его в Конгресс для голосования», — сказал американский чиновник.

Он заявил, что будут заключены три отдельных соглашения: о мире, гарантиях безопасности и восстановлении, и что последние переговоры впервые дали украинцам «полное видение будущего».

При этом, по словам чиновника, переговоры по послевоенному пакету мер по экономическому и восстановительному развитию идут хорошо.

«Когда люди видят, что они получат, а не только то, что они отдадут, они более склонны двигаться вперед… Согласно нынешнему предложению, война закончится тем, что Украина сохранит суверенитет над 80% своей территории, получит самые большие и сильные гарантии безопасности, которые она когда-либо получала, и очень значительный пакет мер по обеспечению процветания», — добавил чиновник.

