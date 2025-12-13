Украинский спецназ нанес крупное поражение россиянам под Покровском 13.12.2025, 11:58

Уничтожены два места скопления личного состава и техники врага.

Украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику и личный состав оккупантов по всей линии фронта. Недавно бойцы Сил специальных операций поразили места дислокаций противника на Покровском направлении.

Также под прицельный удар попали и склады боеприпасов врага. Видео результативной работы обнародовали в Telegram-канале ССО ВСУ.

Операцию по ликвидации вражеских целей, с использованием ударных БПЛА FP-2, украинские защитники провели в ночь на 12 декабря.

«На Покровском направлении, ССО уничтожили два места накопления личного состава и техники противника, а в районе н.п. Авдеевское, осуществлено поражение склада боеприпасов и ГСМ 1435 мс», – указано в сообщении.

Военные подчеркнули, что подразделения Сил специальных операций и в дальнейшем применяют асимметричные методы, направленные на ослабление наступательного потенциала российской армии.

«Силы специальных операций: Всегда за чертой!» – говорится в сообщении.

Ситуация на Покровском направлении

По информации Генштаба ВСУ по состоянию на утро, 13 декабря, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 178 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши военные остановили 42 штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Никаноровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Филиал и в сторону населенных пунктов Дорожное, Белицкое, Мирноград, Новопавловка, Сухецкое, Ровно, Гришино, Леонтовичи.

Карта: Генштаб ВСУ

