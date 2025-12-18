закрыть
18 декабря 2025, четверг, 10:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трещины в детсаде и поврежденные машины: новые подробности взрыва в Гомеле

  • 18.12.2025, 10:13
Трещины в детсаде и поврежденные машины: новые подробности взрыва в Гомеле

Появились первые оценки масштаба последствий.

Представители Гомельского горисполкома вечером 17 декабря дали предварительную оценку последствий взрыва в многоэтажке по улице Косарева. Оказалось, что от взрывной волны пострадал близлежащий детский сад, еще один жилой дом напротив и несколько автомобилей, припаркованных во дворе, пишет «Телеграф».

В самой пострадавшей 10-этажке обрушилось несколько перекрытий в одном из подъездов 10-этажного дома. После того, как спасатели завершат разбор завалов и укрепят поврежденные взрывом конструкции дома, здание обследуют специалисты - они должны будут оценить, безопасно ли дальше проживать в этом доме.

«Приглашены также специализированные организации. Домостроители плюс специализированный институт, которые проведут обследование и дадут рекомендации по дальнейшей судьбе данного дома», - пояснил председателя Гомельского облисполкома Андрей Барановский.

В остальных двух подъездах к вечеру запустили отопление и канализацию, чтобы жители не пострадавших квартир смогли нормально вернуться домой. Эвакуировать и расселить пока решили только жителей одного пострадавшего подъезда - 14 человек расселили по гостиницам, трех пожилых людей отправили в больницу скорой медицинской помощи и областной кардиоцентр, где их пока подлечат.

Комиссия по ЧС в Гомеле планирует работать до тех пор, пока дом «не вернется к функционированию в штатном режиме», сообщили городские власти.

Но оказалось, что этот дом - не единственный пострадавший в результате вчерашнего ЧП. По словам главы городской администрации Гомеля Владимира Привалова, от ударной волны также пострадал детский сад №160. Обследование показало, что разрушений там нет - разбито стекло, выявлены небольшие трещины. По словам Привалова, с этими последствиями специалисты разберутся за один день.

В свою очередь директор представительства «Белгосстраха» по Гомелю Лилия Жилинская сообщила, что от взрывной волны пострадали также несколько квартир в доме напротив, есть несколько заявлений от автовладельцев, чьи машины получили повреждения на парковке. Тем, у кого жилье и авто застрахованы от несчастных случаев, будут выплачены материальные компенсации. Остальным Жилинская посоветовала обращаться в администрацию Советского района Гомеля - их случаи городские власти будут рассматривать в индивидуальном порядке.

Напомним, предварительно причиной ЧП в гомельской многоэтажке стал взрыв «газовоздушной смеси».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров