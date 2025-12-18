Трещины в детсаде и поврежденные машины: новые подробности взрыва в Гомеле
- 18.12.2025, 10:13
Появились первые оценки масштаба последствий.
Представители Гомельского горисполкома вечером 17 декабря дали предварительную оценку последствий взрыва в многоэтажке по улице Косарева. Оказалось, что от взрывной волны пострадал близлежащий детский сад, еще один жилой дом напротив и несколько автомобилей, припаркованных во дворе, пишет «Телеграф».
В самой пострадавшей 10-этажке обрушилось несколько перекрытий в одном из подъездов 10-этажного дома. После того, как спасатели завершат разбор завалов и укрепят поврежденные взрывом конструкции дома, здание обследуют специалисты - они должны будут оценить, безопасно ли дальше проживать в этом доме.
«Приглашены также специализированные организации. Домостроители плюс специализированный институт, которые проведут обследование и дадут рекомендации по дальнейшей судьбе данного дома», - пояснил председателя Гомельского облисполкома Андрей Барановский.
В остальных двух подъездах к вечеру запустили отопление и канализацию, чтобы жители не пострадавших квартир смогли нормально вернуться домой. Эвакуировать и расселить пока решили только жителей одного пострадавшего подъезда - 14 человек расселили по гостиницам, трех пожилых людей отправили в больницу скорой медицинской помощи и областной кардиоцентр, где их пока подлечат.
Комиссия по ЧС в Гомеле планирует работать до тех пор, пока дом «не вернется к функционированию в штатном режиме», сообщили городские власти.
Но оказалось, что этот дом - не единственный пострадавший в результате вчерашнего ЧП. По словам главы городской администрации Гомеля Владимира Привалова, от ударной волны также пострадал детский сад №160. Обследование показало, что разрушений там нет - разбито стекло, выявлены небольшие трещины. По словам Привалова, с этими последствиями специалисты разберутся за один день.
В свою очередь директор представительства «Белгосстраха» по Гомелю Лилия Жилинская сообщила, что от взрывной волны пострадали также несколько квартир в доме напротив, есть несколько заявлений от автовладельцев, чьи машины получили повреждения на парковке. Тем, у кого жилье и авто застрахованы от несчастных случаев, будут выплачены материальные компенсации. Остальным Жилинская посоветовала обращаться в администрацию Советского района Гомеля - их случаи городские власти будут рассматривать в индивидуальном порядке.
Напомним, предварительно причиной ЧП в гомельской многоэтажке стал взрыв «газовоздушной смеси».