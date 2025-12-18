Появилось видео момента взрыва в Гомеле
- 18.12.2025, 11:13
От взрыва пострадал и ближайший детский сад.
В многоквартирном доме на улице Косарева в Гомеле взорвался газ. Инцидент произошел 17 декабря. Сегодня появилось видео момента взрыва.
Пострадал и ближайший детский сад. Взрывной волной в здании выбило стекла. Кроме того, пострадали как минимум два автомобиля, стоявших неподалеку.
Ночью спасатели обследовали место взрыва. Поиски велись в условиях нависших обломков и нестабильных элементов конструкций.
Живых людей под завалами не обнаружено. Есть ли погибшие, информации нет.
@charter97.org Опубликованы кадры взрыва в квартире в Гомеле #беларусь #гомель #новости #видео #события #город #инфо #актуально #газ #тикток ♬ оригинальный звук - Хартия97