закрыть
18 декабря 2025, четверг, 11:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Появилось видео момента взрыва в Гомеле

  • 18.12.2025, 11:13
Появилось видео момента взрыва в Гомеле

От взрыва пострадал и ближайший детский сад.

В многоквартирном доме на улице Косарева в Гомеле взорвался газ. Инцидент произошел 17 декабря. Сегодня появилось видео момента взрыва.

Пострадал и ближайший детский сад. Взрывной волной в здании выбило стекла. Кроме того, пострадали как минимум два автомобиля, стоявших неподалеку.

Ночью спасатели обследовали место взрыва. Поиски велись в условиях нависших обломков и нестабильных элементов конструкций.

Живых людей под завалами не обнаружено. Есть ли погибшие, информации нет.

@charter97.org Опубликованы кадры взрыва в квартире в Гомеле #беларусь #гомель #новости #видео #события #город #инфо #актуально #газ #тикток ♬ оригинальный звук - Хартия97

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных
Счастлива за всех освобожденных политзаключенных Наталья Радина
МОК не смог
МОК не смог Ирина Халип
Компромисса тут быть не может
Компромисса тут быть не может Александр Невзоров