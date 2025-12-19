закрыть
19 декабря 2025, пятница, 21:09
В Гомеле запустили сервис проката «карет»

1
  • 19.12.2025, 20:13
  • 1,266
Фотофакт.

В Гомеле начал работать новый сервис проката «карет», сообщил телеграм-канал председателя Гомельского горисполкома Владимира Привалова. На самом деле это четырехместные веломобили, которые разместили на набережной Сожа. Покататься на них можно только по территории парка.

Пользователям доступны пять таких веломобилей. Они двигаются с небольшой скоростью — не более 7 километров в час, что сделано для безопасности в парковой зоне.

Арендовать устройство можно через мобильное приложение «Kareta», которое можно скачать в App Store, Google Play или отсканировав QR-код, расположенный непосредственно на веломобиле. Предлагается три варианта оплаты: поминутно, на полчаса и на час.

Эти веломобили были привезены в Гомель из Беловежской пущи.

