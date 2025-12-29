Долина отказалась покидать проданную квартиру 4 29.12.2025, 12:12

6,376

Лариса Долина

Хотя у певицы есть еще три объекта недвижимости.

Российская певица Лариса Долина отказалась освобождать выкупленную у нее полтора года назад квартиру даже после решения Верховного и Московского городского судов. Хотя у нее есть еще три квартиры, как выяснил «Можем Объяснить».

Орденоносная певица отказалась освобождать уже не принадлежащую ей квартиру до 30 декабря, несмотря на просьбу покупательницы, об этом ТАСС сообщила адвокат Полины Лурье Анастасия Свириденко. По ее словам, Долина заявила, что ее семья съедет не ранее 5 января.

В четверг, 25 декабря, Мосгорсуд повторно рассмотрел заявление Полины Лурье о выселении Ларисы Долиной, ее дочери Ангелины и внучки из квартиры в центре столицы в районе Хамовники. Основываясь на решении Верховного суда, столичный суд постановил, что Долина должна освободить жилплощадь — причем сразу: решение вступает в силу немедленно, подчеркивалось в суде.

Но Долина отказалась это сделать — таким образом, купив квартиру Z-певицы летом 2024 года, Лурье сможет въехать в нее только в 2026 году. Попытка певицы лишить покупательницу и денег, и жилья и повсеместное применение «схемы Долиной» — озлобило против певицы сотни тысяч россиян, а также значительную часть эстрадной элиты.

Как выяснил «МО» в своем расследовании, вдобавок к возвращенной квартире Лариса Долина владеет еще тремя, общей стоимостью 130 млн рублей. Но часть из них — в стране НАТО, и Z-певице пока недоступны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com