Половина украинцев готовы протестовать против неприемлемых уступок России 3.12.2025, 17:51

Только 5,1% считают допустимой уступку территорий агрессору.

51,4% украинцев заявили о намерении участвовать в протестных акциях, если Украина во время переговоров пойдет на неприемлемые компромиссы. Таковы результаты опроса, проведенного Info Sapiens по заказу Центра «Новая Европа», сообщает «Европейская правда».

Согласно полученным данным, не готовы участвовать в протестах 44,3% респондентов, затрудняются с ответом – 4,4%.

Одновременно исследование фиксирует, насколько за последние годы изменилось восприятие возможных уступок украинцами.

Временный отказ от оккупированных территорий считают абсолютно неприемлемым 40,2% украинцев. Год назад такого мнения придерживались 53,2%, а годом ранее – 76,2%. Правда, вполне приемлемой эту уступку считают лишь 5,1% украинцев.

Еще меньше – только 2% украинцев – готовы к юридическому признанию оккупированных территорий российскими. Категорически против этого – 76,6%.

Постепенно уменьшается процент украинцев, считающих абсолютно недопустимым отказ от членства в НАТО – сейчас об этом заявили 41,1% (год назад – 48,7%, а два года назад – 56,9%).

Отказ от вступления в ЕС представляется абсолютно недопустимым 51% украинцев, что даже больше прошлогоднего показателя (50,7%).

Так же за год выросло количество украинцев, которые считают абсолютно недопустимым сокращение армии (77,9% против 74,5%), а также предоставление русскому языку статуса второго государственного (73% против 70,9%).

Зато снижается процент украинцев, которые считают абсолютно неприемлемым уменьшение суммы репараций со стороны РФ (58,7% против 62,2%), отказ от уголовного преследования руководителей РФ и военных преступников (65% против 68,4%), а также отмену санкций (64,1% против 64,8%).

Исследование проводилось в период с 5 по 26 ноября 2025 года. Выборка исследования – 1000 респондентов.

