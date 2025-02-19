«Что вы тут делаете, вы же уволены» 19.02.2025, 20:51

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В Гомеле врач-руководитель с большим стажем только в конце смены узнал, что потерял работу.

В Гомеле врач с 38-летним стажем, как обычно, пришел на работу в больницу и только к концу смены узнал, что накануне ему не продлили контракт. Мужчина добился восстановления на рабочем месте через суд, сообщили в Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения (БПРЗ).

Врач высшей квалификационной категории все 38 лет с начала своей карьеры проработал в одном учреждении здравоохранения, занимал руководящую должность. В декабре 2024-го года он заявил в профсоюз о нарушениях при его увольнении по окончании срока контракта.

По словам медика, он не был ознакомлен с приказом об увольнении и фактически отработал полный день уже после истечения срока действия контракта. Как выяснилось в ходе проверки, ему также не была выдана трудовая книжка.

«Представители нанимателя пояснили, что трудовую книжку не выдали, так как работник не пришел за ней в отдел кадров. Письмо о необходимости получения этого документа отправляли ему заказным письмом, однако по адресу, по которому человек не проживал. При этом каких-либо звонков в течение рабочего дня с просьбой прийти для ознакомления с приказом об увольнении и получении трудовой книжки со стороны представителей нанимателя работнику не поступало. Контракт закончился, но после даты его окончания медик вышел на работу на следующий день, так как считал, что он не уволен. Позже в его кабинет руководителя структурного подразделения зашел представитель администрации с вопросом: «Что вы тут делаете, вы же уволены?» В дальнейшем работнику была выдана трудовая книжка. Тем не менее он завершил смену», — рассказал главный правовой инспектор труда Гомельской областной организации БПРЗ Сергей Хурбатов.

Более того, об увольнении медика не знал и коллектив — сотрудники общались с руководителем подразделения как обычно.

Уже в суде выяснилось, что наниматель нарушил пункт коллективного договора организации, который также предусмотрен в соглашении между Министерством здравоохранения и БПРЗ на 2022−2024 годы. Эта норма предусматривает обязательное получение предварительного согласия профсоюзного комитета при увольнении по истечении срока контракта работников с инвалидностью. Наниматель проигнорировал этот пункт, несмотря на наличие у медика инвалидности II группы.

Решением суда врач был восстановлен на работе. В его пользу с организации взыскано около 6 тыс. рублей — средний заработок за время вынужденного прогула, а также 200 рублей компенсации морального вреда.

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