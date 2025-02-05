В России убили экс-мэра Самары и его жену 10 5.02.2025, 21:42

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Виктор Тархов

Их тела месяц хранились законсервированными в бочках.

В России убили бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену Наталью. По данным источников RTVI, их забили насмерть, после чего тела целый месяц хранились законсервированными в бочках. Основной подозреваемой в убийстве является внучка жертв.

Пожилые супруги Тарховы были убиты после приезда в Россию из Финляндии. Собеседник RTVI, осведомленный о ходе расследования, заявил, что по подозрению в убийстве задержана и уже арестована внучка, которая отказывается давать показания.

Именно она, как уверено следствие, отправляла СМС с телефонов дедушки и бабушки уже после их гибели, а также продала имущество жертв, включая коллекцию икон и автомобили.

Ранее российские СМИ сообщали, что Тарховых застрелили.

Виктор Тархов был мэром Самары в 2006—2010 годах, после чего, проиграв выборы, занялся бизнесом. В 2022 году Тархов уехал из России в Норвегию якобы на лечение. Его дочь Людмилу, руководившую компанией по выпуску частных самолетов ООО «Самара ВВВ-Авиа», в декабре 2022 года приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, признав виновной в вымогательстве 200 млн рублей (около 2 млн долларов по курсу на 5 февраля 2025 года — Прим. ред.) у депутата областной думы.

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