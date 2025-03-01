Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский

1.03.2025, 0:32

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Юрий Фельштинский

В Вашингтоне произошло нечто большее.

Визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон завершился ожидаемой (по крайней мере мною) дипломатической и политической победой Украины и лично Зеленского. Он сохранил за собой поддержку демократической половины Америки, Канады и Европы, и угробил — будем надеяться, что теперь уже окончательно, и с этим вопросом к нему не будут больше приставать — надежды Трампа и всех его сторонников на сдачу Украины Путину.

На самом деле сегодня в Вашингтоне произошло нечто большее: Зеленский окончательно похоронил «мирный план» Путина-Трампа еще даже до встречи Трампа с Путиным, которая должна была состояться по результатам вашингтонских переговоров Трампа с Зеленским и которая, я думаю, теперь уже не состоится, потому что «мирный план» Путина-Трампа провален и докладывать мировой общественности на этой встрече будет нечего, разве что о снятии американских санкций с России.

Как я уже неоднократно писал и говорил, к сожалению, об Америке на как о союзнике и партнере на ближайшие четыре года следует забыть, как если бы ее еще не открыли. У Америки теперь новый партнер и союзник — Путин. Именно это подтвердил сегодня Зеленскому Трамп: Америка выходит из игры, разве что эта игра ведется на условиях и по правилам Путина.

С визитом в Вашингтон или без него, Украина все равно не получила бы от Трампа ни доллара военной и экономической помощи. По крайней мере. теперь об этом окончательно объявлено администрацией Трампа. Это, безусловно, упрощает положение Украины, так как нет ничего более опасного, чем тщетные надежды в военное время. Украина в этой войне будет далее полагаться на себя и на помощь союзников без участия США. Расплачиваться за предательство Трампа очень скоро придется всей Америке.

Юрий Фельштинский, «Фейсбук»

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