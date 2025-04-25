Трамп призвал Украину немедленно подписать соглашение с США по ресурсам

Трамп призвал Украину немедленно подписать соглашение с США по ресурсам11
- 25.04.2025, 22:04
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По его словам, сделку нужно было заключить еще три недели назад.
Документы, закрепляющие соглашение Украины и США по ресурсам, необходимо немедленно подписать, заявил американский президент Дональд Трамп.
По его словам, сделку нужно было заключить еще три недели назад, но Киев так и не подписал необходимые для этого бумаги.
«Работа над общим мирным соглашением между Россией и Украиной идет гладко. Успех не за горами», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Последний вариант сделки был согласован 23 апреля в ходе переговоров представителей Украины, США и Европы. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что документ будет полностью готов к 26 апреля.