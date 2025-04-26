Российский аппарат с компонентами ядерного оружия вышел из-под контроля в космосе 3 26.04.2025, 9:58

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В Reuters сообщили подробности.

Российский спутник «Космос-2553», который, по оценкам американской стороны, является частью программы РФ по созданию орбитального ядерного оружия, начал демонстрировать признаки неконтролируемого вращения, информирует Reuters со ссылкой на данные компаний LeoLabs и Slingshot Aerospace.

По мнению аналитиков, подозрительное поведение космического аппарата может говорить о его неисправности.

Аномальные вращения спутника

Первые признаки нестабильности зафиксировал в ноябре 2024 года доплеровский радар LeoLabs. Позднее, в декабре радиолокационные данные и визуальные наблюдения подтвердили подозрения о бесконтрольном вращении спутника.

Исследователи полагают, что такие данные красноречиво говорят о прекращении функционирования аппарата.

Компания Slingshot, следящая за объектом с момента его запуска в феврале 2022 года, обнаружила аномалии в мае 2024-го. В частности, меняющаяся яркость спутника может указывать на его нестабильность.

Однако последние данные показывают, что положение аппарата на орбите, возможно, удалось стабилизировать.

Что известно о «Космосе-2553»

В Вашингтоне считают, что «Космос-2553» связан с российскими разработками в области противоспутникового оружия, в том числе с возможным размещением в космосе ядерного устройства, способного поражать спутниковые сети, такие как Starlink от SpaceX.

Ядерного заряда упомянутый спутник не несет, однако на нем есть неядерные компоненты новой российской системы вооружений. Если она будет развернута, то РФ получит возможность уничтожать при помощи ядерного взрыва сотни спутников на низкой околоземной орбите.

В Белом доме в феврале 2024 года заявили, что у американской разведки есть доказательства разработки Россией оружия, нарушающего Договор о космосе. В РФ же утверждают, что «Космос-2553» якобы предназначен для неядерных научных исследований.

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