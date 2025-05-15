Белорусы назвали своих детей в честь древнегреческих божеств

Белорусы назвали своих детей в честь древнегреческих божеств11
- 15.05.2025, 19:41
В Гомеле появились Афина и Аид Иванович.
Жители Гомельщины все чаще выбирают для своих детей мифологические имена. Об этом сообщили сотрудники главного управления юстиции местного облисполкома. Родители, которые назвали своих чад в честь древнегреческих богов, рассказали БелТА, как принимали решение.
В Гомеле будет жить Афина. По словам родителей, девочке дали имя, еще пока она была в утробе. Родственники одобрили выбор, а папа малышки уверен, что взгляд дочери полон мудрости и небольшой загадки.
Однако Афина стала не первой гомельской девочкой с таким именем: в прошлом году так нарекли пять новорожденных.
Среди популярных у гомельчан «божественных» имен для девочек Аврора, Фемида, Юнона, Тея, Ляля, Орест, Аид и др.
Еще в одной семье родился Аид, а точнее, Аид Иванович. С именем для мальчика его родители определились еще до зачатия. Говорят, что бабушкам озвучили его аккуратно, чтобы не было недопонимания и конфликтов, хотя сперва идея назвать так ребенка воспринималась как шутка.
По словам мамы и папы Аида, они выбрали такое имя из-за его глубоких корней и символики. Мифологический Аид — бог подземного мира, олицетворяющий тайны жизни и смерти, а также переходы между ними. Родители надеются, что сын вырастет сильным и мудрым человеком, способным понять глубину человеческих чувств и ценностей. А еще это имя необычно звучит и легко запоминается, аргументируют они.