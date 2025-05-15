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Белорусы назвали своих детей в честь древнегреческих божеств

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  • 15.05.2025, 19:41
Белорусы назвали своих детей в честь древнегреческих божеств

В Гомеле появились Афина и Аид Иванович.

Жители Гомельщины все чаще выбирают для своих детей мифологические имена. Об этом сообщили сотрудники главного управления юстиции местного облисполкома. Родители, которые назвали своих чад в честь древнегреческих богов, рассказали БелТА, как принимали решение.

В Гомеле будет жить Афина. По словам родителей, девочке дали имя, еще пока она была в утробе. Родственники одобрили выбор, а папа малышки уверен, что взгляд дочери полон мудрости и небольшой загадки.

Однако Афина стала не первой гомельской девочкой с таким именем: в прошлом году так нарекли пять новорожденных.

Среди популярных у гомельчан «божественных» имен для девочек Аврора, Фемида, Юнона, Тея, Ляля, Орест, Аид и др.

Еще в одной семье родился Аид, а точнее, Аид Иванович. С именем для мальчика его родители определились еще до зачатия. Говорят, что бабушкам озвучили его аккуратно, чтобы не было недопонимания и конфликтов, хотя сперва идея назвать так ребенка воспринималась как шутка.

По словам мамы и папы Аида, они выбрали такое имя из-за его глубоких корней и символики. Мифологический Аид — бог подземного мира, олицетворяющий тайны жизни и смерти, а также переходы между ними. Родители надеются, что сын вырастет сильным и мудрым человеком, способным понять глубину человеческих чувств и ценностей. А еще это имя необычно звучит и легко запоминается, аргументируют они.

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