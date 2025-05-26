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Гомельского водителя на работе наказали на $470

  • 26.05.2025, 12:41
Гомельского водителя на работе наказали на $470

Он добился отмены штрафа.

В Гомеле водитель одного из предприятий получил штраф в размере 1520 белорусских рублей за якобы неправильное оформление путевых листов и недостачу топлива. Он оспорил это решение в суде, сообщает «Гомельская правда».

Водителя предприятия обязали ежемесячно выплачивать 20% от зарплаты — так решил работодатель, оформив это отдельным приказом о материальной ответственности. Но сам мужчина с этим не согласился.

Юристы выяснили, что работодатель нарушил закон, пропустив сроки для привлечения к материальной ответственности и не указав точные даты в документах. Суд признал действия работодателя неправомерными и отменил штраф, а деньги вернули водителю.

После этого мужчина расторг контракт с предприятием — выяснилось, что работодателю также пришлось компенсировать ему нарушение трудового законодательства, связанное с несвоевременным предоставлением отпуска.

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