Гомельского водителя на работе наказали на $470 26.05.2025, 12:41

Он добился отмены штрафа.

В Гомеле водитель одного из предприятий получил штраф в размере 1520 белорусских рублей за якобы неправильное оформление путевых листов и недостачу топлива. Он оспорил это решение в суде, сообщает «Гомельская правда».

Водителя предприятия обязали ежемесячно выплачивать 20% от зарплаты — так решил работодатель, оформив это отдельным приказом о материальной ответственности. Но сам мужчина с этим не согласился.

Юристы выяснили, что работодатель нарушил закон, пропустив сроки для привлечения к материальной ответственности и не указав точные даты в документах. Суд признал действия работодателя неправомерными и отменил штраф, а деньги вернули водителю.

После этого мужчина расторг контракт с предприятием — выяснилось, что работодателю также пришлось компенсировать ему нарушение трудового законодательства, связанное с несвоевременным предоставлением отпуска.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com