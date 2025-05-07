ВСУ ударили по российскому ракетному заводу в Туле 1 7.05.2025, 10:41

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Возник пожар.

Украинские беспилотники совершили серию атак на Тульскую область. Первый налет произошел около часа дня 6 мая, а пятая по счету атака была зафиксирована рано утром 7-го числа, сообщил глава региона Дмитрий Миляев, пишет The Moscow Times.

По его словам, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) последовательно отражают атаки. Он не уточнил количество сбитых дронов, а также последствия налетов. «Пострадавших нет. Ситуация на контроле», — отметил Миляев.

Местные жители рассказали Astra, что после взрывов в Туле в районе улицы Щегловская засека начался сильный пожар. На этой улице находится АО «Конструкторское бюро приборостроения» — одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности России, которое занимается разработкой высокоточного управляемого оружия для сухопутных войск, Военно-морского флота и Воздушно-космических сил. Кроме того, на этой же улице расположено научно-производственное объединение «Сплав» — ведущие предприятие России по разработке и производству реактивных систем залпового огня (РСЗО), тяжелых огнеметных систем (ТОС), боеприпасов к ним, авиационных неуправляемых и корректируемых ракет. Оба предприятия входят в госкорпорацию «Ростех». Какой именно завод загорелся, на данный момент неизвестно.

На фоне атак украинских беспилотников в Туле еще накануне были зафиксированы сбои в работе мобильного интернета. С перебоями столкнулись абоненты всех основных операторов — МТС, «Билайна», «Мегафона» и Т2. По словам главы «Общества защиты интернета» Михаила Климарева, Вооруженные силу Украины (ВСУ) устанавливают на свои дроны модемы с российскими сим-картами. В полете беспилотник пытается подключиться к станциям мобильной связи для корректировки траектории, а также для передачи через интернет разведданных. По замыслу властей, блокировка мобильного интернета мешает работе вражеских дронов, отмечает эксперт.

По данным Shot, для дальнобойных атак ВСУ используют беспилотники собственной разработки «Лютый». Они способны совершить полет на расстояние до 1000 км и нести на себе боевую часть с фугасными зарядами массой до 50 кг.

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