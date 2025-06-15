В Нигерии в результате вооруженного нападения погибло не менее 100 человек 3 15.06.2025, 16:23

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Десятки людей считаются пропавшими без вести.

В северо-центральном штате Бенуе в Нигерии по меньшей мере 100 человек погибли в результате вооруженного нападения на село Елеват. Об этом сообщает Associated Press.

По данным правозащитников, десятки людей до сих пор считаются пропавшими без вести, сотни получили ранения и не имеют надлежащей медицинской помощи.

Пресс-секретарь полиции Бенуе Удеме Эдет подтвердил факт нападения, но не уточнил количество жертв.

Хотя ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна группа, такие вооруженные конфликты распространены в этом регионе.

Как известно, местные пастухи и фермеры часто конфликтуют из-за ограниченного доступа к земле и водным ресурсам. Фермеры обвиняют преимущественно пастухов фульбенского происхождения в разрушении урожая, а пастухи настаивают на праве пользоваться пастбищами, закреплённом законом 1965 года.

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