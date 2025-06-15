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В Ленинградской области РФ начался крупный пожар на полигоне

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  • 15.06.2025, 20:48
  • 1,038
В Ленинградской области РФ начался крупный пожар на полигоне

Горит полигон твердых отходов «Экоплант».

В деревне Куньголово под Тосно Ленинградской области 15 июня начался крупный пожар на полигоне твердых отходов «Экоплант». О возгорании на площади 1200 квадратных метров сообщила пресс-служба правительства региона.

По ситуации на 18.30 по Минску нет информации о погибших и пострадавших. МЧС по Ленинградской области сообщило, что о возгорании стало известно в 13.48.

Полигон «Экоплант» находится в федеральной собственности, данные о ЧП были направлены в Росприроднадзор.

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