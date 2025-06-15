В Ленинградской области РФ начался крупный пожар на полигоне 1 15.06.2025, 20:48

1,038

Горит полигон твердых отходов «Экоплант».

В деревне Куньголово под Тосно Ленинградской области 15 июня начался крупный пожар на полигоне твердых отходов «Экоплант». О возгорании на площади 1200 квадратных метров сообщила пресс-служба правительства региона.

По ситуации на 18.30 по Минску нет информации о погибших и пострадавших. МЧС по Ленинградской области сообщило, что о возгорании стало известно в 13.48.

Полигон «Экоплант» находится в федеральной собственности, данные о ЧП были направлены в Росприроднадзор.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com