Операция «Красная свадьба»: как спланировали ликвидацию военного руководства Ирана 18.06.2025, 12:12

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Фото: Детали

Израильским ВВС удалось в течение 12 минут ликвидировать ключевые фигуры.

В конце ноября 2024 года минобороны решило разработать план крупномасштабной операции против Ирана с целью нанести серьезный ущерб его ядерной программе. В рамках операции «Красная свадьба» израильским ВВС удалось в течение 12 минут ликвидировать ключевые фигуры в военном руководстве Ирана, пишут «Детали».

Пока ЦАХАЛ сражался с «Хизбаллой» в Ливане, высокопоставленные офицеры военной разведки и ВВС собрались в отеле в центре Израиля примерно на десять часов с целью обозначить стратегические центры противника, ударив по которым, ЦАХАЛ мог нанести максимальный ущерб. Был обозначен круг целей: старшие должностные лица Генерального штаба, система ПВО, места хранения ракет и БПЛА, пусковые системы и ядерные центры.

После первой встречи состоялся семинар в штаб-квартире «подразделения 8200» с участием 120 офицеров в звании от подполковника до бригадного генерала с целью анализа разведданных и разработки плана действий. Лучшие умы военной разведки и ВВС пытались понять: как прорвать иранские оборонительные заслоны и нанести удар по критическим центрам. Прошло три месяца, но приемлемого решения и четкого плана все еще не было.

Начиная с февраля, военные снова собрались и решили, что в ходе операции нужно решать несколько задач одновременно. К марту план был готов. Он получил название «Красная свадьба», взятое из одной из самых запоминающихся и драматичных серий «Игры престолов».

Секретный план заключался в том, чтобы обеспечить безопасный воздушный коридор расстоянием 1500 км и атаковать высокопоставленных руководителей военных формирований Ирана. В руководстве ЦАХАЛа сказали, что это замысел на грани фантастики. В итоге разведка и ВВС смогли за 12 минут ликвидировали десять высокопоставленных руководителей военных сил Ирана.

Согласно источникам, более 200 истребителей атаковали более 100 целей по всему Ирану. Каждой эскадрилье, в зависимости от зоны действий, были даны координаты иранских генералов, которых нужно было уничтожить. Кто-то из членов Генштаба ВС Ирана спал дома, кто-то находился в штабе, кто-то в другом месте. Разведке было известно местонахождение ряда генералов. Локации были переданы ВВС и план, как известно, сработал.

Уже в первые часы стало ясно, что три самых старших военных командира иранского режима были ликвидированы: начальник штаба вооруженных сил режима Мохаммад Хоссейн Бакери; командующий КСИР Хоссейн Салами; и глава центрального штаба Хатем-Галам Али Рашид. Со временем список убитых генералов пополнялся.

Как показали первые часы войны, иранские штабы были дезориентированы, командовать оборонительными действиями было некому.

Фото: Детали

В ходе превентивного удара по Ирану были уничтожены более 20 иранских командиров, включая главу разведывательного управления вооруженных сил и командующего подразделением КСИР, которое оперировало ракетами класса «земля-земля».

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