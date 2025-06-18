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В оккупированном Бердянске застрелили предателя Украины Михаила Грицая

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  • 18.06.2025, 19:18
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В оккупированном Бердянске застрелили предателя Украины Михаила Грицая
Михаил Грицай

В ГУР сообщили подробности.

Во временно оккупированном Бердянске сегодня, 18 июня, был ликвидирован предатель и военный преступник Михаил Грицай.

Об этом сообщает Главное разведывательное управление Украины в Telegram.

«18 июня 2025 во временно оккупированном Бердянске Запорожской области застрелили коллаборанта, государственного предателя и военного преступника Грицая Михаила Павловича», - сказано в сообщении разведки.

Как отметили в ГУР, Грицай родом из Полтавской области. Он проживал в Бердянске и возглавлял там ячейку партии «Социалистическая Украина».

После того, как оккупанты захватили город, он начал добровольно сотрудничать с ними. Предатель получил должность в оккупационной администрации — был так называемым и.о. городского головы и одновременно заместителем по вопросам инфраструктуры, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса.

В разведке уточнили, что Грицай причастен к военным преступлениям — он терроризировал жителей Бердянска, выдавал оккупантам проукраинских граждан и участвовал в организации пыточных.

Ему заочно сообщили о подозрении в госизмене еще в 2022 году.

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