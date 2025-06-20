Глава бюджетного комитета Думы предрек России судьбу СССР 20.06.2025, 15:01

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«У государства денег может не хватить».

Советский союз развалился не из-за Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, а из-за того, что у государства закончились деньги на поддержание благосостояния населения, и эта ситуация может повториться в России. Об этом на «деловом завтраке» Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, пишет The Moscow Times.

«Социализм рухнул только потому, что не смог выполнять свой «Основной экономический закон», который заключался в «максимальном удовлетворении все возрастающих потребностей трудящихся», сказал Макаров. «Потребности трудящихся будут расти и дальше постоянно. А у государства денег на постоянно возрастающие потребности может не хватить», — подчеркнул он.

По словам Макарова, без государственного импульса решение проблем невозможно, но и постоянно увеличивать расходы бюджета также возможности нет. По данным Минфина, ликвидные активы Фонда национального благосостояния, за счет которых латались бюджетные «дыры» и оплачивались мегапроекты, с начала войны сократились втрое, и на 1 июня опустились до 2,8 трлн рублей. По оценкам РАНХиГС, этот запас может быть полностью исчерпан в 2026 году.

«Не может государство постоянно финансировать. Национальные проекты увеличиваются в деньгах, не могут постоянно расти государственные расходы. <…> Без того, чтобы завести вот этот механизм участие частного бизнеса, система не полетит», — заявил Макаров.

Однако бизнес практически не участвует в нацпроектах, от которых государство ждет ускорения экономического роста, технологического прорыва и решения демографических проблем. А это следствие неработающих институтов и, в частности, института защиты частной собственности, отметил Макаров, недвусмысленно намекая на волну национализаций, охватившую компании стоимостью более 2 триллионов рублей.

Он напомнил, что отъем частной собственности происходит на основании де-факто отмены сроков исковой давности. «Сроки исковой давности, они начинают исчезать не с того момента, когда событие произошло, а с того момента, когда об этом узнала прокуратура. И не просто узнала, а когда это событие почему-то прокуратуре не понравилось», — отметил Макаров.

Он напомнил, что «защищать права добросовестных приобретателей, как недвижимость, так и ценных бумаг, любой собственности» в 2001 году требовал Владимир Путин. «Может быть признаемся честно, что <…> не удалось нам решить ту задачу, которую поставил 25 лет тому назад президент. Но не удалось», — сказал Макаров.

Он также раскритиковал представления о России в «кольце в кольце врагов». «К сожалению, последнее время обсуждение экономических вопросов очень часто сводится к поиску, не хотел бы сказать врагов народа, а к поиску врагов. Такое ощущение, что где-то сидят враги, которые постоянно хотят повредить бизнесу, повредить нашей экономике, повредить стране. В основном это связано с невежеством тех, кто дальше чем предложить, печатать деньги ничего не может», — сказал Макаров.

«Хотел бы сказать, что мы это все уже проходили. И помним, к чему это приводило», — добавил он.

Неожиданное смелое выступление Макарова, который более 20 лет является членом «Единой России» и 14 лет руководит ключевым, бюджетным комитетом Думы, вызвало удивление собравшихся на «завтраке» Сбера. «Андрей сейчас такую речь сказал, крамольную в каком-то смысле, что у меня вообще ощущение, что я в шаге от голой вечеринки, хотя пришла в очень приличное место», — сказала присутствовавшая на мероприятии Ксения Собчак.

«Кому что нравится, в конце концов, каждый выбирает для себя ту вечеринку, где ему более комфортно», — ответил на это Макаров.

Накануне на ПМЭФ-2025 об исчерпании ресурсов, которые позволяли расти экономике, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, а глава Минэкономразвития Максим Решетников предупредил, что страна находится «на грани рецессии». По данным Росстата, темпы экономического роста замедлились втрое — с 4,1% в прошлом году до 1,4% в первом квартале 2025-го, а гражданские отрасли начали сокращаться. Вставшая на военные рельсы экономика росла в условиях санкций «из-за того, что были задействованы свободные ресурсы», говорила Набиуллина.

Речь идет о рабочей силе, производственных мощностях, запасах капитала банковской системы, а также деньгах ФНБ. «Нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны», — сказала глава ЦБ.

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