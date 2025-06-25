«Это раздражает Дональда Трампа» 25.06.2025, 13:56

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Александр Коваленко

Удары США по ядерным объектам Ирана оказались недостаточными.

В ночь на 22 июня произошел резкий поворот в затянувшемся противостоянии на Ближнем Востоке — Соединенные Штаты Америки официально вступили в вооруженный конфликт между Израилем и Ираном. Американские ВВС нанесли серию массированных ударов по ключевым ядерным объектам Исламской Республики.

Президент США Дональд Трамп заявил, что все три объекта были уничтожены, назвав операцию «предупредительным ударом ради глобальной безопасности». Утечки из разведывательных источников, опубликованные в CNN и New York Times, указывают на то, что слова американского лидера являются, скорее всего, преувеличением.

Насколько американские удары действительно повредили инфраструктуру иранской ядерной программы? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Я больше склоняюсь к чему-то среднему между чисто символическим ущербом и частичным параличом ядерной программы.

Действительно, удары по иранским объектам продемонстрировали, что бомба JBU-57 полностью соответствует заявленным характеристикам. Это бетонобойное, проникающее, противобункерное вооружение. Мы видели видеозаписи, на основании которых можно сделать выводы: бомбы соответствуют своим параметрам. Кроме того, они показали высокую точность поражения целей. Однако достоверных подтверждений, что цели были уничтожены, нет.

Если бы объект действительно был разрушен, мы наблюдали бы проседание грунта — ведь речь идет о крупных подземных сооружениях. Однако, даже по спутниковым снимкам, этого не видно. Есть детонации в отдельных зонах, но проседания грунта нет. Если объект и пострадал, то незначительно.

В этом контексте CNN и The New York Times действительно говорят правду — и это раздражает Дональда Трампа, потому что он хотел продемонстрировать победу, приписать себе успех. Ему нужно было хоть какое-то достижение, но даже здесь он не успел.

Что нужно было делать? Продолжать удары. Бомба доказала свою эффективность, но такие объекты, как Фордо, нужно уничтожать системно, серией ударов, пока они не будут разрушены полностью. Одного удара недостаточно. Создается впечатление, что это была не операция, а показуха, притянутая за уши. Будто Израиль заставил Дональда Трампа нанести удар, а самому Трампу это совершенно не хотелось. При этом он активно пиарился, якобы победив Иран, тогда как всю работу делал ЦАХАЛ. С первых дней операции «Народ как лев» он пытался приписать себе все достижения.

Это выглядело крайне комично и странно, но факт остается фактом: если бы в течение трех дней подряд продолжались удары по ядерным объектам, они действительно были бы уничтожены. Именно уничтожены, а не просто повреждены. Но этого не произошло. Иран как будто просто напугали — и на этом все закончилось.

— Израиль утверждает, что были ликвидированы около десяти ведущих иранских ядерных ученых. Насколько критична эта потеря для научного и технологического потенциала Ирана?

— Для научного потенциала Ирана это серьезные потери. Специалистов такого уровня крайне сложно найти и подготовить — это многолетний процесс. Даже их заместители, даже ученики, которые могли бы принять эстафету, все равно обладают меньшим опытом. С другой стороны, у Ирана есть союзники, которые могут помочь ему в этом вопросе специалистами. Это может быть Пакистан, Китай, Северная Корея, с которой у Ирана также хорошие отношения. Поэтому, думаю, произойдет своего рода «обратный импорт» специалистов.

— У Ирана осталась реальная возможность довести свою ядерную программу до создания боезаряда?

— Ядерная программа Ирана будет продолжена. Если нынешнее хрупкое перемирие сохранится, то в течение ближайших трех-четырех месяцев, максимум полугода, Иран может вернуться на позиции, на которых находился до 12 июня 2025 года. То есть — максимально приблизиться к возможности создания собственного ядерного оружия. Считаю, что тот факт, что все было остановлено, — ошибка. Ирану дали возможность восстановиться. Чтобы этого не произошло, необходимо было довести операцию до конца. Но мировой «полицейский» в лице США на данный момент не готов к таким решительным действиям. Если операция не будет продолжена, к сожалению, в следующем году Израиль окажется перед теми же угрозами, что и до начала войны.

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