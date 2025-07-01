Яблоко раздора между Китаем и Россией 1 1.07.2025, 14:55

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Фото: Getty Images

Эпоха безраздельного доминирования Кремля уходит в прошлое.

Центральная Азия вновь выходит на передний план российской внешней политики. После переизбрания в 2024 году Путин совершил визит в Узбекистан — третий по счету после Китая и Беларуси, что подчеркивает стратегическую важность региона для Москвы, пишет британское издание Independent (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне западных санкций, экономическое сотрудничество России с центральноазиатскими странами усилилось: «Газпром» и «Лукойл» стали ключевыми игроками в энергетике Узбекистана, а Россия контролирует четверть производства урана в Казахстане. Однако Китай не теряет времени: с 2024 года Пекин стал крупнейшим торговым партнером всех стран региона, кроме Таджикистана, и расширяет свое политическое влияние.

На саммите «Китай – Центральная Азия» в 2023 году председатель КНР Си Цзиньпин пообещал поддержку суверенитета и безопасности региона — роль, ранее традиционно отводившаяся России. При этом местное население с настороженностью относится к китайским инициативам, опасаясь экономической зависимости и ограничения рабочих мест.

Несмотря на культурную и историческую близость к России, государства региона все активнее демонстрируют самостоятельность. Казахстан, например, открыто отказался признавать пророссийские «квазигосударства» в Украине.

На фоне этого наметилась скрытая конкуренция между Москвой и Пекином за влияние в регионе. Пока обе стороны избегают открытого конфликта, но устойчивость этого баланса под вопросом. Центральная Азия все чаще смотрит в сторону Турции и других альтернатив — эпоха безраздельного доминирования России, похоже, уходит в прошлое.

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