Дешевого соперника Skoda Octavia от Nissan показали в новом виде 1 10.07.2025, 10:17

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Спрос на доступные компактные авто снова высокий.

Новый Nissan Sentra 2026 модельного года станет станет самым дешевым седаном японского производителя на глобальном рынке. Автомобиль следующего поколения будет соперничать с моделями Skoda Octavia и Toyota Corolla.

Свой предварительный вариант машины в новом виде показали на канале Digimods DESIGN. Спрос на доступные компактные модели опять высокий, поэтому новую Sentra многие очень ждут.

Хотя ранее сообщалось, что после 2025 года седаны Nissan не планируются в массовых сегментах. Все из-за кроссоверов и электромобилей, которые отъедают долю рынка у традиционных моделей.

Прототипы Nissan Sentra 2026 модельного года всех удивили во время испытаний. Автомобили уже выехали на дороги США. Дизайн, разумеется, станет современным и более эффектным.

Новые модели нужны любому производителю – в том числе Nissan. Удивительно, что в компании решили сделать ставку на седан в затруднительной для себя ситуации. Казалось, что очередной кроссовер оказался бы более выгодным решением. С другой стороны, от таких машин в компании тоже не отказываются.

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