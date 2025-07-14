Ученые ввели мышам 40-тысячелетнюю ДНК человека
- 14.07.2025, 13:18
Результаты важны для понимания древнего человеческого вида.
В новом исследовании японские генетики показали, как внедрение 40-тысячелетнего гена неандертальца в организм мышей привело к глубоким изменениям в их скелетной структуре.
Этот эксперимент, проведённый с использованием передовых технологий генной инженерии, выявил физические черты, напоминающие наших давно вымерших предков, и дал новое представление о процессе эволюции человека, пишет The Daily Galaxy.
Учёные возродили черты неандертальцев у мышей
В лаборатории Префектурального медицинского университета Киото команда под руководством доктора Ако Агаты и доктора Тадаши Номуры использовала технологию CRISPR для внедрения одной генетической вариации в организм лабораторных мышей.
Ген GLI3, как известно, присутствовал у неандертальцев и денисовцев — архаичных родственников человека, живших десятки тысяч лет назад. Целью исследования, опубликованного в журнале bioRxiv, было выяснение того, как древние генетические варианты могли влиять на анатомические различия между ранними людьми и современными Homo sapiens.
Инжектированная вариация называлась R1537C — мутация в гене GLI3, влияющая на развитие костей и органов в эмбриональном периоде. Учёные надеялись, что эта мутация проявит черты, наблюдаемые у неандертальцев: широкие грудные клетки, удлинённые черепа, выступающие надбровные дуги и т.д.
Результаты оказались мгновенными и поразительными. У генетически модифицированных мышей начали формироваться физические признаки, действительно напоминающие неандертальскую анатомию. У некоторых были зафиксированы расширенные черепа, у других — искривления позвоночника и аномалии рёбер, напоминающие сколиоз. Эти особенности соответствовали находкам у неандертальцев, например, более широкая грудная клетка и усиленный скручивательный изгиб рёбер, обнаруженный в палеонтологических останках.
Эксперимент стал одним из самых наглядных примеров того, как конкретные древние гены могут влиять на морфологию скелета, проливая свет на биологические различия между ранними и современными людьми. При этом модифицированные мыши не страдали от тяжёлых нарушений развития, обычно связанных с мутациями GLI3, что говорит о более мягком, но выраженном эффекте вариации R1537C.
Гены неандертальцев по-прежнему присутствуют у современных людей
Примечательно, что мутация R1537C — это не просто исторический артефакт. Она всё ещё присутствует у части современных людей, особенно у тех, чьи предки не происходят из Африки. Согласно данным проекта 1000 Genomes Project, эта вариация встречается у 3,7–7,7% населения Европы и значительно реже — у африканцев.
Это открытие говорит о том, что некоторые черты неандертальцев до сих пор могут оказывать влияние на биологию человека, несмотря на то что сами неандертальцы вымерли более 40 тысяч лет назад.
Как древние гены взаимодействуют с геномом современного человека
Исследователи также изучают, как этот древний вариант взаимодействует с общей генетической основой современного человека. Полученные данные позволяют предположить, что у неандертальцев могли быть менее строгие ограничения на развитие, что позволило таким мутациям, как R1537C, сохраняться и даже способствовать формированию уникальных анатомических особенностей.
Хотя у модифицированных мышей не наблюдалось тяжёлых деформаций, таких как полидактилия (лишние пальцы) или аномалии конечностей, учёные отметили тонкие, но значимые изменения в регуляции развития. Это указывает на то, что древние вариации генов могли играть важную роль как в формировании вымерших видов, так и в биологии современных людей.