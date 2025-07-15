«Манчестер Сити» подписал рекордный контракт с Puma 15.07.2025, 19:10

На £1 млрд.

Производитель спортивной одежды Puma и «Манчестер Сити» подписали новый долгосрочный контракт. Об этом сообщается на сайте английского клуба.

Puma является техническим спонсором «Манчестер Сити» с 2019 года. Она поставляет спортивную экипировку всем командам системы клуба.

По данным The Guardian, новый контракт предусматривает ежегодную выплату в размере £100 млн до 2035 года (контракт на £1 млрд). Это новый рекорд в истории английского футбола. По предыдущему соглашению с немецкой компанией «Манчестер Сити» получал £65 млн в год.

Ранее рекорд принадлежал «Манчестер Юнайтед» — в 2023-м команда подписала контракт с Adidas на сумму в £90 млн в год (общая сумма — £900 млн).

«Мы объединили усилия с Puma, стремясь бросить вызов самим себе и превзойти ожидания. За последние шесть сезонов мы достигли этого и многого другого. Сегодняшнее соглашение укрепляет наши отношения и нацеливают их на еще более светлое будущее», — сказал Ферран Сориано, генеральный директор City Football Group, которая управляет «Манчестер Сити».

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