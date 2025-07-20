Поезд Адлер — Гомель — Минск задерживается уже на 8 часов 12 20.07.2025, 21:05

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Причина — атака БПЛА.

Поезд Адлер — Гомель — Минск задерживается уже на восемь часов из-за повреждения контактной сети на станции Лихая в Ростовской области. Состав должен прибыть в Гомель к 20.45, сообщают госСМИ.

Поезд отправился из Адлера 18 июля в 17:52. По расписанию он должен был прибыть в Гомель 20 июля в 12:17, а в Минск — в 17:17. Утром в РЖД сообщили, что из-за повреждения контактной сети состав задерживается на шесть часов, однако к вечеру задержка увеличилась до восьми часов.

Проблемы на станции Лихая возникли после атаки беспилотников в ночь на 19 июля. В результате «падения обломков дрона» загорелось здание у станции и были повреждены контактные сети.

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