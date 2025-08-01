Ребенок из Гомеля получил травму из-за карусели в детском центре 1 1.08.2025, 15:10

Мать решила добавить справедливости — и выиграла.

Мать трехлетнего мальчика из Гомеля подала в суд после того, как ее сын получил травму в одном из детских развлекательных центров осенью 2024 года. Как указано в иске, ребенок пострадал от удара карусели.

Женщина потребовала возместить 95 рублей, потраченные на обследование и лечение, а также 5000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Проверка показала, что в игровом зале эксплуатировалась карусель с поврежденным покрытием, а в конструкции были острые элементы, которые и нанесли травму. Это подтвердили специалисты областной инспекции госнадзора и стандартизации. В результате центр получил предписание о запрете использования опасного оборудования.

Руководителя учреждения также привлекли к административной ответственности.

По итогам судебного разбирательства учреждение обязали выплатить семье 95 рублей в качестве компенсации материального ущерба и 1000 рублей за моральный вред.

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