Ребенок из Гомеля получил травму из-за карусели в детском центре

Ребенок из Гомеля получил травму из-за карусели в детском центре1
- 1.08.2025, 15:10
Мать решила добавить справедливости — и выиграла.
Мать трехлетнего мальчика из Гомеля подала в суд после того, как ее сын получил травму в одном из детских развлекательных центров осенью 2024 года. Как указано в иске, ребенок пострадал от удара карусели.
Женщина потребовала возместить 95 рублей, потраченные на обследование и лечение, а также 5000 рублей в качестве компенсации морального вреда.
Проверка показала, что в игровом зале эксплуатировалась карусель с поврежденным покрытием, а в конструкции были острые элементы, которые и нанесли травму. Это подтвердили специалисты областной инспекции госнадзора и стандартизации. В результате центр получил предписание о запрете использования опасного оборудования.
Руководителя учреждения также привлекли к административной ответственности.
По итогам судебного разбирательства учреждение обязали выплатить семье 95 рублей в качестве компенсации материального ущерба и 1000 рублей за моральный вред.