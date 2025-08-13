закрыть
13 августа 2025, среда, 21:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гомельской области закрыли мясной завод

  • 13.08.2025, 21:08
В Гомельской области закрыли мясной завод
Иллюстративное фото

Немытые ножи, грязные полы – это лишь часть нарушений.

В Гомельской области приостановили работу мясоперерабатывающего цеха. Узнали подробности.

На предприятие наведались специалисты Госконтроля, а вместе с ними – санитарная и ветеринарная службы. Оказалось, нарушений море.

Во-первых, на сырье не оказалось документов.

Во-вторых, не соблюдались условия хранения готовой продукции. Например, «охлажденка» находилась в помещении, где температура составляла 12°C (вместо 4±2°C).

Кроме того, производственные и бытовые помещения были в ужасном состоянии. Зафиксировано и несоблюдение режима санитарной обработки инвентаря.

«Также нарушались ветеринарно-санитарные правила в части обеспечения идентификации и прослеживаемости продукции, хранения мясной продукции», – рассказали в КГК.

В итоге цеха закрыли до устранения всех недостатков.

За 5 месяцев 2025 года Комитетом госконтроля проверено более 2,2 тыс. торговых объектов. Об итогах рейдов рассказывала начальник управления контроля потребительского рынка, сферы услуг и за оборотом подакцизных товаров КГК Елена Масурновская.

Проверяющие обращали внимание на соблюдение дисциплины цен, качество продукции, ее наличие в магазинах. Особый контроль – за продуктами ежедневного спроса, а сейчас – и за овощами, сезон которых уже наступил.

В более чем 10% случаев контролеры выдали 284 рекомендации. Однако были и вопиющие нарушения. Обычно они касаются безопасности или здоровья граждан. Например, наличие антисанитарии и просроченных товаров.

Таких объектов проверяющие насчитали 69, и работа их была временно приостановлена. В том числе шесть точек прекратили свою деятельность из-за завышения цен.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский