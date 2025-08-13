В Гомельской области закрыли мясной завод 13.08.2025, 21:08

Иллюстративное фото

Немытые ножи, грязные полы – это лишь часть нарушений.

В Гомельской области приостановили работу мясоперерабатывающего цеха. Узнали подробности.

На предприятие наведались специалисты Госконтроля, а вместе с ними – санитарная и ветеринарная службы. Оказалось, нарушений море.

Во-первых, на сырье не оказалось документов.

Во-вторых, не соблюдались условия хранения готовой продукции. Например, «охлажденка» находилась в помещении, где температура составляла 12°C (вместо 4±2°C).

Кроме того, производственные и бытовые помещения были в ужасном состоянии. Зафиксировано и несоблюдение режима санитарной обработки инвентаря.

«Также нарушались ветеринарно-санитарные правила в части обеспечения идентификации и прослеживаемости продукции, хранения мясной продукции», – рассказали в КГК.

В итоге цеха закрыли до устранения всех недостатков.

За 5 месяцев 2025 года Комитетом госконтроля проверено более 2,2 тыс. торговых объектов. Об итогах рейдов рассказывала начальник управления контроля потребительского рынка, сферы услуг и за оборотом подакцизных товаров КГК Елена Масурновская.

Проверяющие обращали внимание на соблюдение дисциплины цен, качество продукции, ее наличие в магазинах. Особый контроль – за продуктами ежедневного спроса, а сейчас – и за овощами, сезон которых уже наступил.

В более чем 10% случаев контролеры выдали 284 рекомендации. Однако были и вопиющие нарушения. Обычно они касаются безопасности или здоровья граждан. Например, наличие антисанитарии и просроченных товаров.

Таких объектов проверяющие насчитали 69, и работа их была временно приостановлена. В том числе шесть точек прекратили свою деятельность из-за завышения цен.

