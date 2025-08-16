Жителей Гомельской области согнали на субботник

Жителей Гомельской области согнали на субботник2
Деньги с него хотят отправить на комплекс военной славы.
Около 300 тысяч жителей Гомельской области отправили на региональный субботник». Такие данные сообщил пропагандистам председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, пишет БелТА.
Около 500 человек работает на комплексе военной славы в честь операции «Багратион» в Светлогорском районе. Именно на реконструкцию этого комплекса и будут направлены собранные во время субботника средства. Как рассказал Иван Крупко, решение о реконструкции объекта приняли в прошлом году.