Жителей Гомельской области согнали на субботник 2 16.08.2025, 16:16

1,434

Деньги с него хотят отправить на комплекс военной славы.

Около 300 тысяч жителей Гомельской области отправили на региональный субботник». Такие данные сообщил пропагандистам председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, пишет БелТА.

Около 500 человек работает на комплексе военной славы в честь операции «Багратион» в Светлогорском районе. Именно на реконструкцию этого комплекса и будут направлены собранные во время субботника средства. Как рассказал Иван Крупко, решение о реконструкции объекта приняли в прошлом году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com