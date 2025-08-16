закрыть
16 августа 2025, суббота, 17:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Жителей Гомельской области согнали на субботник

2
  • 16.08.2025, 16:16
  • 1,434
Жителей Гомельской области согнали на субботник

Деньги с него хотят отправить на комплекс военной славы.

Около 300 тысяч жителей Гомельской области отправили на региональный субботник». Такие данные сообщил пропагандистам председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, пишет БелТА.

Около 500 человек работает на комплексе военной славы в честь операции «Багратион» в Светлогорском районе. Именно на реконструкцию этого комплекса и будут направлены собранные во время субботника средства. Как рассказал Иван Крупко, решение о реконструкции объекта приняли в прошлом году.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина