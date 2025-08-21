В Италии задержали предполагаемого участника подрыва «Северных потоков» 1 21.08.2025, 13:29

3,454

Его экстрадируют в Германию.

В итальянской провинции Римини минувшей ночью задержали мужчину, которого подозревают в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Как сообщила Федеральная прокуратура Германии, речь идет о гражданине Украины Сергеe К., пишет Bild.

По данным следствия, он входил в группу, которая в сентябре 2022 года у острова Борнхольм в Балтийском море заложила взрывные устройства на трубопроводах. Прокуратура утверждает, что Сергей К. был одним из координаторов операции.

По данным следствия, диверсанты вышли из порта Ростока на арендованной яхте. Судно было взято напрокат через подставных лиц и с использованием поддельных документов в немецкой компании.

Взрывы 26 сентября 2022 года нанесли серьезные повреждения обеим магистралям. Теперь Сергею К. предстоит экстрадиция в Германию, где он предстанет перед судом.

