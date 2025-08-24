CNN: Россия срочно вывозит бензин из Беларуси 7 24.08.2025, 12:18

8,626

В стране дефицит топлива.

Из-за увеличения количества украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы в РФ рекордно выросли цены на бензин. Об этом пишет CNN.

В издании отметили, что Украина сосредотачивает свои атаки на НПЗ, насосных станциях и топливных поездах, пытаясь нанести ущерб военной машине РФ и нарушить повседневную жизнь в стране. Отмечается, что летом спрос на бензин среди российских водителей и фермеров самый большой.

По информации CNN, только в этом месяце украинские беспилотники атаковали по меньшей мере десять ключевых энергетических объектов РФ.

«И эта стратегия, кажется, работает. По данным украинской разведки, нефтяная переработка, подвергшаяся ударам, составляет более 44 миллионов тонн продукции в год, что превышает 10% мощностей России», - напомнили в публикации.

Одной из целей стал огромный нефтеперерабатывающий завод «Лукойл» в Волгограде, который является крупнейшим на юге России.

«CNN определила местоположение облаков дыма, поднимавшихся над заводом, который был атакован рано утром 14 августа. Министерство обороны России признало повреждения завода, который был снова атакован 19 августа», - добавили в материале.

В то же время во внешней разведке Украины заявили, что российские компании срочно закупают нефть в Беларуси, чтобы решить проблему внутреннего дефицита.

Также Украина пытается помешать и российскому экспорту нефти. На прошлой неделе украинские дроны атаковали трубопровод «Дружба», который поставляет российскую нефть в Венгрию и Словакию - две страны ЕС, правительства которых имеют хорошие отношения с Москвой.

В свою очередь аналитики считают, что тысячи российских заправочных станций не останутся без топлива, однако отметили, что перебои в поставках ухудшат высокий уровень инфляции и приведут к продлению запрета на экспорт бензина до осени.

