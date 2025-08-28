После слов Алиева про Украину Россия била ракетой по Посольству Азербайджана в Киеве 4 28.08.2025, 14:37

Ракета вызвала пожар и сильную детонацию.

Ночью Россия нанесла массированный удар по украинской столице, при этом одна из ракет упала всего в 100 метрах от здания Посольства Азербайджана в Киеве. По сути, это был теракт рядом с дипломатическим объектом, пишет «Диалог.UA».

Эксперты и СМИ уверены, что Москва мстит Баку: после атак на азербайджанские нефтебазы российские войска перешли к террору дипломатов в Баку и едва не задели само Посольство в Киеве.

Согласно поступающей информации, упавшая рядом с Посольством ракета вызвала пожар и сильную детонацию.

«Ночью Россия била по Посольству Азербайджана в Киеве, но немного не попала. Ранее русские разбомбили несколько азербайджанских нефтебаз. Теперь перешли к откровенно террористическим атакам на Посольство», - пишет журналист Денис Казанский.

Ухудшение отношений Москвы и Баку

Этот удар произошел на фоне стремительного ухудшения отношений между Россией и Азербайджаном. Ранее российские войска разбомбили несколько азербайджанских нефтебаз. А буквально в среду президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с резкой и унизительной для Кремля речью, назвав войну в Украине «вторжением» и обвинив Москву в пытках и убийствах азербайджанцев. Он также напомнил о сбитом российской ПВО самолете AzAl и впервые официально назвал присоединение Азербайджана к СССР «оккупацией».

Ответ Кремля - удары по символам

После слов Алиева Москва не стала публично отвечать, но действия говорят сами за себя. Сначала удары по азербайджанским нефтебазам, теперь ракета рядом с Посольством. Эксперты уверены, что это демонстративная попытка «наказать» Баку за его жесткую позицию и за открытое признание территориальной целостности Украины.

