закрыть
28 августа 2025, четверг, 15:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

После слов Алиева про Украину Россия била ракетой по Посольству Азербайджана в Киеве

4
  • 28.08.2025, 14:37
  • 6,188
После слов Алиева про Украину Россия била ракетой по Посольству Азербайджана в Киеве

Ракета вызвала пожар и сильную детонацию.

Ночью Россия нанесла массированный удар по украинской столице, при этом одна из ракет упала всего в 100 метрах от здания Посольства Азербайджана в Киеве. По сути, это был теракт рядом с дипломатическим объектом, пишет «Диалог.UA».

Эксперты и СМИ уверены, что Москва мстит Баку: после атак на азербайджанские нефтебазы российские войска перешли к террору дипломатов в Баку и едва не задели само Посольство в Киеве.

Согласно поступающей информации, упавшая рядом с Посольством ракета вызвала пожар и сильную детонацию.

«Ночью Россия била по Посольству Азербайджана в Киеве, но немного не попала. Ранее русские разбомбили несколько азербайджанских нефтебаз. Теперь перешли к откровенно террористическим атакам на Посольство», - пишет журналист Денис Казанский.

Ухудшение отношений Москвы и Баку

Этот удар произошел на фоне стремительного ухудшения отношений между Россией и Азербайджаном. Ранее российские войска разбомбили несколько азербайджанских нефтебаз. А буквально в среду президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с резкой и унизительной для Кремля речью, назвав войну в Украине «вторжением» и обвинив Москву в пытках и убийствах азербайджанцев. Он также напомнил о сбитом российской ПВО самолете AzAl и впервые официально назвал присоединение Азербайджана к СССР «оккупацией».

Ответ Кремля - удары по символам

После слов Алиева Москва не стала публично отвечать, но действия говорят сами за себя. Сначала удары по азербайджанским нефтебазам, теперь ракета рядом с Посольством. Эксперты уверены, что это демонстративная попытка «наказать» Баку за его жесткую позицию и за открытое признание территориальной целостности Украины.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип