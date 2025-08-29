Швеция разрабатывает беспилотные мини-субмарины 29.08.2025, 22:29

Мини-подводные лодки возьмут на себя некоторые из самых опасных задач.

Швеция разрабатывает свою первую беспилотную минисубмарину в рамках программы быстрого развития обороны, направленной на усиление безопасности и наблюдения в Балтийском море. Об этом сообщает sciencealert.com.

Как известно, НАТО начало операцию Балтийский страж для защиты критической инфраструктуры и предотвращения дальнейших атак в ответ на саботаж подводных кабелей в Балтийском море, нарушающих связь и энергетические связи между странами НАТО, в чем обвиняют российские гражданские суда.

Шестиметровый беспилотный подводный лодка Швеция разрабатывает на южной верфи Kockumsvarvet Шведской администрацией оборонных материалов (FMV) и оборонной компанией Saab. Прототип планируется спустить на воду следующим летом.

По словам менеджера по развитию Военно-морского колледжа и руководителя проекта Тобиаса Сёдерблома, угроза, в которой оказалась Швеция, заставила начать разработку.

Ожидается, что в ближайшие несколько лет миниподводные лодки возьмут на себя некоторые из самых опасных задач, которые сейчас выполняет флот Швеции, состоящий из четырех пилотируемых подводных лодок.

Одна из их ключевых функций будет заключаться в разведке территорий перед прибытием экипажей, проверке наличия мин, разведке морского дна и других подводных угроз.

В долгосрочной перспективе миниподводные лодки также могут быть вооружены минами или торпедами. Искусственный интеллект также может играть ключевую роль в работе минисубмарин. Разработчики проекта прогнозируют, что минисуда смогут автономно работать с ИИ до недели, однако на данном этапе они не рассматривают возможность добавить ИИ.

