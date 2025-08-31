В Беларуси стартовали военные учения с силами оперативного реагирования ОДКБ 31.08.2025, 14:51

В преддверие учений «Запад-2025».

В Беларуси 31 августа стартовали совместные учения с коллективными силами оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие-2025», «Поиск-2025» и «Эшелон-2025», сообщили в пресс-службе Минобороны.

Напомним, в ближайшее время на территории Беларуси пройдут также совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025». Эти маневры запланированы на 12−16 сентября. Участники «Запад-2025» отработают в том числе «планирование применения ядерного оружия и «Орешника».

