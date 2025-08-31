Генштаб ВСУ ответил Герасимову 31.08.2025, 21:46

1,314

Российский генерал лжет.

В селе Дачное Днепропетровской области, которое, как заявлял начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, оккупировали россияне, находятся украинские военные. Об этом свидетельствует видео, опубликованное Генеральным штабом ВСУ 31 августа.

Накануне Герасимов сообщил, якобы российские войска с марта 2025 года захватили 149 населенных пунктов Украины, в том числе и семь сел на Днепропетровщине.

На видео воинов 46 отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВС Украины, которое обнародовал Генштаб, видно, что на фоне разрушенного села находятся украинские воины, которые держат сине-желтый украинский флаг.

«Как выглядит «оккупированное», по докладу начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, село Дачное Днепропетровской области — показывают воины 46 отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВС Украины!» — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

