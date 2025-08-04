СБУ поймала «крота» в рядах Минобороны Украины

СБУ поймала «крота» в рядах Минобороны Украины2
- 4.08.2025, 11:12
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Он передал РФ данные о военной части.
Работники СБУ разоблачили агента в Госспецтрансслужбе министерства обороны Украины, который работал на российскую военную разведку.
Об этом сообщаетTelegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Как отметили в СБУ, задержание произошло еще на этапе, когда фигурант проходил общевойсковую подготовку на полигоне.
По данным расследования, военный был завербован оккупантами сразу после мобилизации в соответствующее подразделение. Он попал в поле зрения ГРУ РФ из-за своих пророссийских комментариев в соцсетях.
«Главной задачей агента была корректировка воздушных атак РФ по Силам обороны в Днепропетровской области», — говорится в сообщении.
Задокументировано, что предатель передавал через мессенджер координаты воинской части, где проходил подготовку, а впоследствии начал собирать разведданные по другим формированиям украинских Сил обороны. Данные посылал куратору в виде меток на Google-картах с подробными описаниями целей.
В рамках спецоперации СБУ задержала агента, изъяла телефон с доказательствами шпионской деятельности и приняла меры по защите боевых позиций ВСУ в зоне разведывательной активности РФ.
Мужчине объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ — государственная измена в условиях военного положения.