11 сентября 2025, четверг, 18:23
Польша разворачивает 40 тысяч военных на границах с Беларусью и РФ

  • 11.09.2025, 18:09
Польша разворачивает 40 тысяч военных на границах с Беларусью и РФ

На фоне усиления напряженности после атаки российских дронов 10 сентября.

Польша разворачивает около 40 тысяч солдат на границах с Беларусью и Россией на фоне усиления напряженности после атаки российских дронов 10 сентября.

Об этом сообщает TVP World.

Ожидается, что в периодических совместных российско-белорусских учениях «Запад-2025» примут участие десятки тысяч военнослужащих. Это побудило Польшу принять решение о развертывании около 40 тысяч своих солдат вблизи восточной границы.

«Польша готовилась к маневрам «Запад-2025» в течение многих месяцев. Давайте помнить, что это наступательные учения. Польская армия провела учения, в которых приняли участие более 30 тысяч польских солдат, а также солдаты НАТО, чтобы адекватно реагировать», - заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

