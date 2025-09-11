Польша разворачивает 40 тысяч военных на границах с Беларусью и РФ
- 11.09.2025, 18:09
На фоне усиления напряженности после атаки российских дронов 10 сентября.
Польша разворачивает около 40 тысяч солдат на границах с Беларусью и Россией на фоне усиления напряженности после атаки российских дронов 10 сентября.
Об этом сообщает TVP World.
Ожидается, что в периодических совместных российско-белорусских учениях «Запад-2025» примут участие десятки тысяч военнослужащих. Это побудило Польшу принять решение о развертывании около 40 тысяч своих солдат вблизи восточной границы.
«Польша готовилась к маневрам «Запад-2025» в течение многих месяцев. Давайте помнить, что это наступательные учения. Польская армия провела учения, в которых приняли участие более 30 тысяч польских солдат, а также солдаты НАТО, чтобы адекватно реагировать», - заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.