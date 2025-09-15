В Варшаве состоится разговор, который не понравится белорусскому режиму 15.09.2025, 8:55

В Польшу прилетит глава китайской дипломатии Ван И.

В понедельник в Варшаве состоится встреча главы китайской дипломатии Ван И с вице-премьером и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Темой переговоров станут стратегические вопросы: политика Китая в отношении войны в Украине и будущее экспорта польской птицы в Китай. Визит Ван И — это первая за шесть лет возможность встречи на таком дипломатическом уровне между Польшей и Китаем, сообщает PAP.

Согласно неофициальным сообщениям, переговоры на высоком уровне также коснутся польско-белорусского кризиса. В ответ на российско-белорусские военные учения «Запад» Польша закрыла свои пограничные переходы с Белоруссией, что повлияло на логистическую перспективу экспорта китайских товаров в Европу.

Пограничный переход в Малашевичах, который является одним из ключевых железнодорожных маршрутов китайской экономики, также остаётся важной темой обсуждения. Эксперты отмечают, что, хотя экспорт через этот переход составляет лишь несколько промилле мирового экспорта Китая, Пекину особенно важно развивать железнодорожные перевозки как более экономичную альтернативу морскому транспорту.

