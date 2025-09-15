закрыть
15 сентября 2025, понедельник, 9:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Варшаве состоится разговор, который не понравится белорусскому режиму

  • 15.09.2025, 8:55
В Варшаве состоится разговор, который не понравится белорусскому режиму

В Польшу прилетит глава китайской дипломатии Ван И.

В понедельник в Варшаве состоится встреча главы китайской дипломатии Ван И с вице-премьером и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Темой переговоров станут стратегические вопросы: политика Китая в отношении войны в Украине и будущее экспорта польской птицы в Китай. Визит Ван И — это первая за шесть лет возможность встречи на таком дипломатическом уровне между Польшей и Китаем, сообщает PAP.

Согласно неофициальным сообщениям, переговоры на высоком уровне также коснутся польско-белорусского кризиса. В ответ на российско-белорусские военные учения «Запад» Польша закрыла свои пограничные переходы с Белоруссией, что повлияло на логистическую перспективу экспорта китайских товаров в Европу.

Пограничный переход в Малашевичах, который является одним из ключевых железнодорожных маршрутов китайской экономики, также остаётся важной темой обсуждения. Эксперты отмечают, что, хотя экспорт через этот переход составляет лишь несколько промилле мирового экспорта Китая, Пекину особенно важно развивать железнодорожные перевозки как более экономичную альтернативу морскому транспорту.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук