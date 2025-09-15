Левандовский собрал идеального тренера из качеств тех, с кем работал 15.09.2025, 22:45

Нападающий «Барселоны» назвал пять фамилий.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский рассказал, каким должен быть идеальный тренер.

37-летний поляк выбрал определенные качества от специалистов, с которыми успел поработать в течение карьеры:

тактические навыки – Хосеп Гвардиола;

управление составом – Ханс-Дитер Флик;

общение с командой – Юрген Клопп;

работа в важных матчах – Карло Анчелотти;

стиль одежды – Юлиан Нагельсман.

