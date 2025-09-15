Левандовский собрал идеального тренера из качеств тех, с кем работал
- 15.09.2025, 22:45
Нападающий «Барселоны» назвал пять фамилий.
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский рассказал, каким должен быть идеальный тренер.
37-летний поляк выбрал определенные качества от специалистов, с которыми успел поработать в течение карьеры:
тактические навыки – Хосеп Гвардиола;
управление составом – Ханс-Дитер Флик;
общение с командой – Юрген Клопп;
работа в важных матчах – Карло Анчелотти;
стиль одежды – Юлиан Нагельсман.