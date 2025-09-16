В Гомеле продают пивоварню с 30-летней историей
Сколько стоит бизнес.
На одной из торговых площадок появилось объявление о продаже пивоварни в Гомеле с 30-летней историей.
Речь идет о предприятии, которое варит напиток под брендом Becker.
В описании объявления, размещенного около месяца назад, указано, что оборудование на предприятии немецкого производства. Процесс варки автоматизирован: все управляется программным обеспечением.
Оснащена фабрика более чем: тут есть дробилка, варочный порядок, компрессорная, мерочник, два цилиндро-конических танка (ЦКТ) главного брожения, три ЦКТ дображивания, комплект кег, инвентарь для торговых точек.
Отмечается, что все в рабочем состоянии:
«Пивоварню проектировали, устанавливали и запускали специалисты из Германии. Немецкий пивовар лично обучал нашего варщика, который и сегодня остается у руля производства».
Пивоварня производит 9000 литров пива в месяц. На предприятии, как говорится в объявлении, работают «надежные и преданные люди», которые готовы продолжать работу с новым владельцем.
Цена вопроса – Br2,036 млн.
К слову, на площадке имеются и другие объявления о продаже готового бизнеса. Среди прочего – производство деревянных пазлов в Минске, деревообрабатывающее предприятие в Докшицах или производственная база в Дзержинске.