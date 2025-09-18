Эксперт по языку тела раскрыл «настоящие чувства» Мелании к Дональду Трампу 2 18.09.2025, 15:14

Фото: Dennis Van Tine / Zuma / Globallookpress

В Британии ситуация изменилась.

Эксперт по языку тела проанализировал поведение жены президента США Мелании Трамп во время ее недавнего визита в Великобританию. По его словам, ранее первая леди США нередко демонстрировала так называемые «непроизвольные сигналы» — мелкие невербальные проявления дискомфорта или напряжения, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Так, на инаугурации в 2017 году она улыбнулась своему мужу Дональду Трампу, но, как только он отвернулся, резко нахмурилась. В других случаях Мелания избегала держать его за руку или выглядела напряженной на публике.

Однако в Лондоне ситуация изменилась. «Ее язык тела полностью соответствовал обстановке. Она выглядела искренне вовлеченной, поддерживала Дональда и охотно участвовала в церемониях», — отметил эксперт. По его словам, совместное держание за руки выглядело естественным и гармоничным.

Пара сопровождала принца Уильяма и принцессу Кейт в садах Виндзорского замка перед встречей с королем Карлом III и королевой Камиллой. Королевская чета и британские монаршие особы также продемонстрировали торжественные образы.

Это был второй государственный визит семьи Трамп в Великобританию, включавший полный королевский прием, парад карет и официальные церемонии. Вместе с ними присутствовали дочь Дональда Тиффани Трамп и ее супруг Майкл Булос.

