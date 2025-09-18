Politico: Земля, за которую стоит бороться 18.09.2025, 18:50

Что стоит за стереотипами о сельском хозяйстве Украины.

В Европе украинских фермеров часто изображают «агробаронами», способными обрушить рынок своим экспортом. Но за этим стереотипом скрывается более сложная картина, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Недавняя гибель фермера Александра Гордиенко в Херсонской области стала символом стойкости людей, продолжающих выращивать хлеб под обстрелами. Он очищал поля от мин, защищал работников от дронов и до конца оставался «фермером с ружьем».

Украинское сельское хозяйство действительно включает агрохолдинги мирового масштаба, такие как MHP или Kernel, владеющие десятками тысяч гектаров и конкурирующие с Бразилией и Аргентиной. Они вызывают тревогу у фермеров ЕС, опасающихся демпинга и перераспределения субсидий. В Польше блокировали границы, а Франция и Венгрия настаивали на ограничениях украинского экспорта.

Но параллельно существуют десятки тысяч средних и малых хозяйств. Например, Ахмиль Алхаджи, чья семья обрабатывает 3,5 тыс. гектаров, вынужден был продать квартиру, чтобы сохранить бизнес и работу для 60 сотрудников. Есть и миллионы домохозяйств, выращивающих картофель, овощи и молоко, без которых страна не выжила бы в годы войны.

Агрохолдинги же остаются важными игроками на мировых рынках. Как заметил менеджер TAS Agro Антон Жемердеев, владеющий 80 тыс. гектаров: «Да, это большие масштабы. Но мы продаем не все в Европу».

Сегодня агросектор Украины — это и элитные приемы дипломатов, и огороды в деревнях, и фермеры, готовые защищать землю ценой жизни. В Брюсселе же зачастую видят лишь «угрозу», забывая о миллионах мелких производителей. Но для самих украинцев главный ответ давно сформулирован: земля стоит того, чтобы за нее бороться.

