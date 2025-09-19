Лукашисты намерены построить хранилище ядерных отходов на границе с Литвой

Лукашисты намерены построить хранилище ядерных отходов на границе с Литвой9
В середине августа 2025 года было принято окончательное решение.
По данным BELPOL из нескольких независимых источников, режим принял решение строить в Беларуси пункт захоронения радиоактивных отходов 3 и 4 классов.
Это средне- и низкоактивные отходы — фильтры, ионообменные смолы, загрязнённые материалы, спецодежда, инструменты. Они требуют экранирования и специальных условий хранения, но это не то же самое, что высокоактивное отработанное топливо.
Впервые о таких планах узнали полтора года назад. Рассматривались два участка: Климовичский район Могилёвской области (у границы с РФ) и Островецкий район — рядом с Островецкой АЭС.
В середине августа 2025 года принято окончательное решение: хранилище разместят возле Островецкой АЭС, всего в 22 километрах от границы с Литвой, заявили в BELPOL.
По имеющейся информации, на проект планируют выделить 941 млн белорусских рублей, ввод в эксплуатацию намечен на 2030 год. Реализацией займётся государственное предприятие «БелРАО».