19 сентября 2025, пятница, 16:23
Лукашисты намерены построить хранилище ядерных отходов на границе с Литвой

  • 19.09.2025, 15:38
  • 1,688
Лукашисты намерены построить хранилище ядерных отходов на границе с Литвой

В середине августа 2025 года было принято окончательное решение.

По данным BELPOL из нескольких независимых источников, режим принял решение строить в Беларуси пункт захоронения радиоактивных отходов 3 и 4 классов.

Это средне- и низкоактивные отходы — фильтры, ионообменные смолы, загрязнённые материалы, спецодежда, инструменты. Они требуют экранирования и специальных условий хранения, но это не то же самое, что высокоактивное отработанное топливо.

Впервые о таких планах узнали полтора года назад. Рассматривались два участка: Климовичский район Могилёвской области (у границы с РФ) и Островецкий район — рядом с Островецкой АЭС.

В середине августа 2025 года принято окончательное решение: хранилище разместят возле Островецкой АЭС, всего в 22 километрах от границы с Литвой, заявили в BELPOL.

По имеющейся информации, на проект планируют выделить 941 млн белорусских рублей, ввод в эксплуатацию намечен на 2030 год. Реализацией займётся государственное предприятие «БелРАО».

