Трамп требует от Афганистана вернуть США авиабазу 21.09.2025, 8:24

Какие у него аргументы?

Президент США Дональд Трамп требует от Афганистана вернуть Соединенным Штатам авиабазу Баграм.

Об этом Трамп сообщил в TruthSocial.

«Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил - Соединенным Штатам Америки, случатся очень плохие вещи», - написал президент США Дональд Трамп 21 сентября.

Днем ранее Трамп заявил, что США ведут переговоры с Афганистаном о возвращении военных на авиабазу в Баграме.

Вывод американских войск из Афганистана он назвал самым позорным днем в истории страны.

«Его никогда не следовало сдавать... Не было никаких причин сдавать его... Я был тем, кто сократил количество солдат до 5000, но мы собирались сохранить Баграм, авиабазу», - заявил он журналистам.

Впервые Трамп заявил о возможном возвращении войск США на авиабазу в Баграме 18 сентября во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Мы собирались покинуть Афганистан, но покинуть его с силой и достоинством. И мы собирались сохранить Баграм, большую авиабазу, одну из крупнейших авиабаз в мире. Мы отдали ее им просто так», - сказал Трамп.

На это сотрудник МИД «Талибан» Заккир Джалал заявил, что «Талибан» не допустит восстановления контроля США над ключевой авиабазой в Афганистане.

