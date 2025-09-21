Трамп требует от Афганистана вернуть США авиабазу
- 21.09.2025, 8:24
Какие у него аргументы?
Президент США Дональд Трамп требует от Афганистана вернуть Соединенным Штатам авиабазу Баграм.
Об этом Трамп сообщил в TruthSocial.
«Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил - Соединенным Штатам Америки, случатся очень плохие вещи», - написал президент США Дональд Трамп 21 сентября.
Днем ранее Трамп заявил, что США ведут переговоры с Афганистаном о возвращении военных на авиабазу в Баграме.
Вывод американских войск из Афганистана он назвал самым позорным днем в истории страны.
«Его никогда не следовало сдавать... Не было никаких причин сдавать его... Я был тем, кто сократил количество солдат до 5000, но мы собирались сохранить Баграм, авиабазу», - заявил он журналистам.
Впервые Трамп заявил о возможном возвращении войск США на авиабазу в Баграме 18 сентября во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
«Мы собирались покинуть Афганистан, но покинуть его с силой и достоинством. И мы собирались сохранить Баграм, большую авиабазу, одну из крупнейших авиабаз в мире. Мы отдали ее им просто так», - сказал Трамп.
На это сотрудник МИД «Талибан» Заккир Джалал заявил, что «Талибан» не допустит восстановления контроля США над ключевой авиабазой в Афганистане.