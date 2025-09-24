Коллекционную карточку с изображением Месси продали за $1,5 миллиона
- 24.09.2025, 1:07
Прошлый рекорд принадлежал карточке Пеле.
Обычные детские увлечения в виде наклеек и карточек с фотографиями футболистов иногда оборачиваются солидной выручкой. Недавно один из таких сувениров был продан за внушительные 1,5 млн, пишет издание Irish Times.
Конечно, речь идет не о простом вкладыше, а о небольшой серии первых официальных карточек Месси от бренда Panini, выпущенных в 2004-м — в год дебюта Лионеля. Всего таких было выпущено 20 экземпляров, и все они составляют коллекционную редкость. Аукцион состоялся на одной из торговых площадок.
Прошлый рекорд принадлежал карточке Пеле. Ее выпустили в 1958-м и продали в 2022-м за $1,33 миллиона.
Panini — итальянский производитель карточек, стикеров и альбомов для наклеек, хорошо известный белорусским болельщикам. Болельщики нередко продают свои коллекции на аукционах, а некоторые артефакты могут стоить целое состояние.