В Китае экс-министра приговорили к смертной казни

В Китае экс-министра приговорили к смертной казни2
- 29.09.2025, 10:41
- 2,100
Якобы за коррупцию.
Бывшего министра сельского хозяйства Китая Тан Жэньцзяня приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора за взяточничество. Об этом сообщает Reuters.
По данным китайских СМИ, занимая различные должности с 2007 по 2024 год, Тан взял взяток на общую сумму более 37 миллионов долларов.
Промежуточный народный суд Чанчуня приостановил исполнение смертного приговора на два года, отметив, что экс-министр признался в своих преступлениях.
Коммунистическая партия Китая исключила Тана в ноябре 2024 года, через шесть месяцев после того, как против него начали расследование.
В 2020 году лидер Китая Си Цзиньпин начал кампанию чисток во внутренних силовых структурах страны, стремясь обеспечить «абсолютную лояльность, чистоту и надежность» полиции, прокуроров и судей.