Символ перемен: Honda представила новый логотип
- 14.01.2026, 11:50
- 1,190
Сначала его получат не все модели японского бренда.
Новая эмблема Honda появится на автомобилях японской марки начиная с 2027 года. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.
Сначала новый логотип Honda получат электромобили и важнейшие гибриды, причем первыми им украсят электрокары нового поколения семейства Honda 0. Бензиновые модели пока останутся со старой эмблемой.
Новое лого Honda — знакомая буква «Н», которая стала более лаконичной, плоской и лишилась рамки. Подобный минималистский подход сейчас в моде.
Новая эмблема Honda символизирует трансформацию японского автопроизводителя и отрасли в целом. Автомобили электрифицируются и получают интеллектуальные технологии.
Логотип Honda впервые появился в 1963 году и ранее уже несколько раз обновлялся и менял стиль. Дизайн эмблемы символизирует две вытянутые руки, что является воплощением желания расширить возможности мобильности и удовлетворить потребности людей во всем мире.