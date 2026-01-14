Символ перемен: Honda представила новый логотип 14.01.2026, 11:50

1,190

Сначала его получат не все модели японского бренда.

Новая эмблема Honda появится на автомобилях японской марки начиная с 2027 года. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Сначала новый логотип Honda получат электромобили и важнейшие гибриды, причем первыми им украсят электрокары нового поколения семейства Honda 0. Бензиновые модели пока останутся со старой эмблемой.

Новое лого Honda — знакомая буква «Н», которая стала более лаконичной, плоской и лишилась рамки. Подобный минималистский подход сейчас в моде.

Новая эмблема Honda символизирует трансформацию японского автопроизводителя и отрасли в целом. Автомобили электрифицируются и получают интеллектуальные технологии.

Логотип Honda впервые появился в 1963 году и ранее уже несколько раз обновлялся и менял стиль. Дизайн эмблемы символизирует две вытянутые руки, что является воплощением желания расширить возможности мобильности и удовлетворить потребности людей во всем мире.

