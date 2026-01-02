«Доказательство» удара БПЛА по резиденции Путина рассмешило представителя посольства США 3 2.01.2026, 10:43

Реакция дипломата попала на видео.

Россия продолжила распространять дезинформацию о якобы ударе украинских БПЛА по резиденции Владимира Путина на Валдае.

Глава ГРУ РФ Игорь Костюков пригласил представителя посольства (аппарата военного атташе при посольстве) США, чтобы вручить ему «доказательство» вышеуказанной воздушной атаки.

На видео, опубликованном в Telegram-канале «Украина 365», Костюков показывает дипломату якобы контроллер дрона (больше напоминающий схему управления инвалидной коляской).

Адмирал заявил, что российские специалисты расшифровали память этого и других контроллеров и подтвердили свои предыдущие обвинения.

«Расшифровка безапелляционно точно подтвердила, что целью атаки был комплекс зданий резиденции президента Российской Федерации», – отрапортовал заученный текст шеф ГРУ.

Костюков с полной уверенностью заявил, что указанная якобы деталь украинского дрона должна снять все вопросы. Представитель военного атташата стоически терпел поток абсурдных заявлений шефа российской разведки, но не удержался и рассмеялся, когда помещал контроллер в коробку.

