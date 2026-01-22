Бывший топ-менеджер «Гродно Азота» возглавил филиал «Уралхима» 2 22.01.2026, 18:35

2,536

Сергей Силивоник назначен руководителем корпорации в Пермском крае.

Сергей Силивоник, который был первым заместителем генерального директора и главным инженером «Гродно Азота», перешел работать в российскую корпорацию «Уралхим» и стал директором её филиала в городе Березники. Об этом сообщается на сайте компании, заметил Office Life.

Сергей Силивоник родился в 1982 году. В 2004‑м он окончил Белорусский государственный технологический университет по специальности «химическая технология производства и переработки неорганических материалов и веществ, технология минеральных удобрений, солей и щелочей». В 2018‑м получил образование в Академии управления при президенте Беларуси по специальности «Экономика и управление на предприятии промышленности».

Свою карьеру в «Гродно Азот» Силивоник начал в 2004 году. В 2014‑м стал начальником цеха, а в 2018‑м — начальником управления по реализации строительства азотного комплекса. С 2019 года работал главным инженером предприятия, а с 2021 года — первым заместителем генерального директора и главным инженером.

20 января 2026 года он возглавил филиал «Азот» ОАО «ОХК «Уралхим» в Березниках. На этой должности Силивоник будет отвечать за операционную эффективность, промышленную безопасность, качество продукции и выполнение плановых показателей.

Филиал «Уралхим» в Березниках Пермского края — единственный в России производитель высших алифатических аминов, натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия. Основная продукция — аммиачная селитра, технический аммиак, аммиачная вода и другое. «Уралхим» является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных удобрений.

